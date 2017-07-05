ВАЖНО: Украина сорвала переговоры в Минске, делегация ДНР покинула заседание

Украина сорвала переговоры по обмену пленными в Минске.

В пресс-службе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой «Русской Весне» передали текст ее заявления.

«На сегодняшнем заседании предполагалось достигнуть завершения подготовки к проведению обмена всех установленных на установленных лиц.

Нами была проведена колоссальная работа по уточнению списков. Однако деструктивная позиция украинской стороны в очередной раз подтвердила нежелание официального Киева проводить обмен.

Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена».

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