ВАЖНО: Украина сорвала переговоры в Минске, делегация ДНР покинула заседание
Украина сорвала переговоры по обмену пленными в Минске.
В пресс-службе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой «Русской Весне» передали текст ее заявления.
«На сегодняшнем заседании предполагалось достигнуть завершения подготовки к проведению обмена всех установленных на установленных лиц.
Нами была проведена колоссальная работа по уточнению списков. Однако деструктивная позиция украинской стороны в очередной раз подтвердила нежелание официального Киева проводить обмен.
Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499265773