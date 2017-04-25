Украина 

ВАЖНО: Украина намерена отключить ДНР от электроснабжения

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ВАЖНО: Украина намерена отключить ДНР от электроснабжения | Русская весна

Украина намерена прекратить поставки электроэнергии в ДНР.

Об заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Долг предприятий, которые размещены на неконтролируемой территории в Донецкой области, достигает всего полмиллиарда с почти 6 миллиардов гривен», — сказал он.

«Вопрос об отключении потребителей Донецкой области сейчас изучается, но решение пока не принято. Динамики расчетов нет, также как и в Луганской области. Поэтому, скорее всего решение будет таким же, как и по Луганской области», — подчеркнул Тука.

Вместе с тем, конкретные сроки, по его словам, пока не определены.

«Но когда оно будет принято, пока не знаю», — отметил замминистра.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493073814

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