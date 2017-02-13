ВАЖНО: у Москвы есть доказательства применения ВСУ оружия массового поражения
Следственный комитет России получил доказательства применения ВСУ оружия массового поражения.
В частности, российское ведомство располагает информацией об использовании ВСУ ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения в Луганской области, а именно, в селах Терновое и Новосветловка, в городе Ровеньки и в поселке Юбилейный, являющемся частью Луганска.
Этот ракетный комплекс, отмечают в СК, является оружием массового поражения.
«Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия. Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах», — заявили в Следственном комитете.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486970189