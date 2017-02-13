ВАЖНО: у Москвы есть доказательства применения ВСУ оружия массового поражения

Следственный комитет России получил доказательства применения ВСУ оружия массового поражения.

В частности, российское ведомство располагает информацией об использовании ВСУ ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения в Луганской области, а именно, в селах Терновое и Новосветловка, в городе Ровеньки и в поселке Юбилейный, являющемся частью Луганска.

Этот ракетный комплекс, отмечают в СК, является оружием массового поражения.