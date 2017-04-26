ВАЖНО: ТВ «Джихад» против «Батальона имама Шамиля» — теракт в Петербурге приписали несуществующей банде (ФОТО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», некая группировка «Катиба (батальон) имени имама Шамиля», связанная с «Аль-Каидой», якобы взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили практически все ведущие мировые и российские СМИ со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающую активность радикальных группировок в интернете. Уровень профессионализма данной сетевой организации оказался сильно преувеличен.

Вывод о причастности так называемого «Батальона имама Шамиля» к теракту в петербургском метро был сделан из опубликованной в социальных сетях арабоязычной картинки (см. фото ниже), на которой неизвестные утверждают, что смертник Акбаржон Джалилов якобы действовал по приказу главаря «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири. Также на указанном изображении написано требование о выводе российских войск из Сирии и угрозы новых терактов.

Заподозрив неладное, «Русская Весна» провела небольшое расследование, в ходе которого стало ясно, что «Батальон имама Шамиля» — несуществующая организация.

Начнем с того, что о такой группировке никто и никогда не слышал, а ее история родилась всего лишь из одной картинки в микроблоге «Твиттер», которую мог создать кто угодно с помощью современной компьютерной программы вроде Photoshop.

Вся легенда этой «организации» состоит из выдуманных деталей, которые противоречат друг другу.

Как известно теракт готовили и совершили лица из Средней Азии, а название банды с именем имама Шамиля имеет ярко выраженное кавказское происхождение, так как именно в горах Кавказа действовал этот исторический персонаж, возглавивший горцев в войне с Российской Империей.

ТВ Д///ИХАД против «Батальона имама Шамиля»

«Русская Весна» попросила прокомментировать данную информацию одного из ведущих специалистов по радикальному исламу, автора знаменитого канала Д///ИХАД‏ в Twitter:

«Эта информация уже несколько дней (с 18 апреля) гуляет по третьесортным арабским СМИ. Все нормальные агентства ее проигнорировали.

Кроме того, «Батальон Имама Шамиля» — это какой-то сюрреализм. «Аль-Каида» бы никогда в честь суфиста не назвала какое-то подразделение. Просто фейк каких-то шутников.

Ну и «ответственность» через три недели — это прямо такая дикая архаика», — рассказал автор ТВ Д///ИХАД‏.

Можно с уверенностью утверждать, что нет ни одного повода верить в существование мифического «батальона», но есть множество логических доводов, опровергающих его существование.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.