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ВАЖНО: США не намерены снимать санкции с России, — Белый дом

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ВАЖНО: США не намерены снимать санкции с России, — Белый дом | Русская весна

США не намерены менять свою стратегию по санкциям против России.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Наша нынешняя стратегия по санкциям против РФ остается неизменной», — отметил он во время брифинга.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции на год, а лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций до середины текущего года.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487101721

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