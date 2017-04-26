ВАЖНО: США готовят силы для массированного ядерного удара по России, — Генштаб

США создают военную инфраструктуру у российских границ для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал генерал-лейтенант на брифинге

Познихир заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской противоракетной системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

Он констатировал, что за последние 15 лет власти США затратили на укрепление и развертывание системы ПРО $130 млрд, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка $55 млрд.

Таким образом, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихир.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны.

«Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому», — констатировал представитель Генштаба.

Представитель Генштаба добавил, что в настоящее время огневые средства ПРО США включают в себя около 30 противоракет «ГБИ», 130 противоракет «Стандарт-3», 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых на территории США, в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов ПРО. Некоторое количество противоракет развернуто на кораблях союзников США.

По словам генерала, учитывая то, что Иран и Северная Корея обладают не более, чем десятью баллистическими ракетами средней дальности, арсенал США значительно превосходит уровень реальной угрозы.

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