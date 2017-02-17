ВАЖНО: спецназ готовится штурмовать «ветеранов АТО», блокирующих дороги из Украины на Донбасс (+ВИДЕО)

Как сообщала вчера «Русская Весна», Петр Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разгоне «ветеранов АТО», блокирующих Донбасс силовым путём.

Как стало известно, в Артемовске (переименован киевскими властями в Бахмут) спецназ полиции в данный момент готовится к штурму редута «Запорожье».

Так называемый «Штаб блокады торговли с оккупантами» сообщает следующее:

«Гарнизон редута „Запорожье“ занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы».

«Если в результате ваших преступных действий прольется кровь наших боевых побратимов — вы лично будете отвечать перед теми, кто останется в живых!» — говорится в сообщении.