ВАЖНО: спецназ готовится штурмовать «ветеранов АТО», блокирующих дороги из Украины на Донбасс (+ВИДЕО)
Как сообщала вчера «Русская Весна», Петр Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о разгоне «ветеранов АТО», блокирующих Донбасс силовым путём.
Как стало известно, в Артемовске (переименован киевскими властями в Бахмут) спецназ полиции в данный момент готовится к штурму редута «Запорожье».
Так называемый «Штаб блокады торговли с оккупантами» сообщает следующее:
«Гарнизон редута „Запорожье“ занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма. Штаб предупреждает должностных лиц МВД, которые принимали участие в планировании операции, а также тех, кто будет выполнять преступные приказы».
«Если в результате ваших преступных действий прольется кровь наших боевых побратимов — вы лично будете отвечать перед теми, кто останется в живых!» — говорится в сообщении.
Стало известно, что на железнодорожной колее участники блокады уже подожгли шины. Об этом сообщил глава оккупационной нацполиции Вячеслав Аброськин.
«Сегодня с утра к активистам на блокпосту под Бахмутом подошли сотрудники “Укрзализныци” и попросили их отдать заблокированный тепловоз, на что им ответили отказом. После чего активисты разложили на колее у тепловоза шины и подожгли их», — сообщил Аброськин.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487321459