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ВАЖНО: Россия и США обеспечат прекращение огня на юго-западе Сирии

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ВАЖНО: Россия и США обеспечат прекращение огня на юго-западе Сирии | Русская весна

РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года.

Эту информацию в пятницу подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Первое — буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля», — сказал Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499449136

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