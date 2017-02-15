ВАЖНО: Радикалы угрожают взять под контроль украинскую энергетику

Радикалы, блокирующие железнодорожное сообщение с Донбассом, намерены взять под контроль украинскую энергетику.

Об этом заявил один из организаторов блокады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Если будет внедряться веерное отключение, тогда мы установим эффективный украинской контроль над энергетикой этой страны. И это будет неожиданностью для наших правителей. Вы же знаете — мы действуем неожиданно. Мы очень креативные ребята», — сказал он.

По словам боевика, чтобы установить эффективный контроль не нужно захватывать электростанции.

«Веерное отключение включается здесь, на Жилянской (Министерство топлива и энергетики Украины, — ред.). Зачем трогать электростанции?» — отметил он, добавив, что и министерство захватывать не собираются.

«Я хочу, чтобы это правительство, пока оно еще правительство, головой думало, а не устраивало цирк с веерными отключениями. Потому что на сегодняшний день у них нет оснований это делать.

Веерное отключение — это политическое давление на тех, кто занимается блокадой. Только политическое.

Потому что у них возможность увеличить генерацию электроэнергии за счет атомных станций и убрать теплоэлектростанции», — заявил Виногродский.

«Кабинет министров ввел режим чрезвычайного положения в энергетике не в связи с нашими действиями, а в связи с бездействием в течении трех лет. Почему? Вы помните, что с апреля прошлого года мы платим повышенные тарифы за энергонезависимость нашего государства. У меня возникает встречный вопрос к Кабинету министров: 10 миллиардов, которые собраны на разнице в тарифах — где независимость?» — поинтересовался он у правительства Украины.

Читайте также: МОЛНИЯ: На Украине ввели чрезвычайное положение (+ВИДЕО)