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ВАЖНО: Путин распорядился привести ВКС РФ в полную боевую готовность

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ВАЖНО: Путин распорядился привести ВКС РФ в полную боевую готовность | Русская весна

По приказу Верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина — во вторник с 9:00 Военно-Космические Силы РФ приведены в полную боевую готовность.

О начале внезапной проверки ВКС сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии», — заявил Шойгу.

Во всех проверяемых воинских частях будут проведены тактические учения и контрольные занятия, добавил Шойгу.

«В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил», — приказал министр обороны.

Глава оборонного ведомства потребовал обеспечить в ходе учений строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486455053

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