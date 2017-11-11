ВАЖНО: Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии

В ходе краткой беседы «на ногах» на саммите АТЭС президенты России и США одобрили совместное заявление по Сирии, ранее подготовленное специалистами из двух стран.

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, заявление было заранее подготовлено ко встрече президентов во Вьетнаме и согласовано главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

В тексте заявления говорится о том, что Россия и США «подтверждают решимость нанести поражение террористам ИГИЛ* в Сирии».

При этом «президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, (и) подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».

Владимир Путин и Дональд Трамп также выразили удовлетворение «в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными».

«Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооружённых сил США и России, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнёров, ведущих борьбу с ИГИЛ», — говорится в совместном заявлении.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка