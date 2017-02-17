ВАЖНО: Порошенко решился силовым путем разогнать «ветеранов АТО», блокирующих дороги на Донбасс

Это следует из Указа лидера Украинского Государства, утверждающего сегодняшнее решение СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам принять безотлагательные и исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения т.н. «АТО» на Донбассе.

Об этом идет речь в решении Совета, которое своим указом от 16 февраля ввел в действие Петро Порошенко.

Кроме того, МВД и СБУ поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения т.н. «АТО» и создание надлежащих условий их бесперебойного функционирования.

«Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины безотлагательно: принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить возможность попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры… Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп усложнить функционирования объектов критической инфраструктуры», — говорится в документе.

Совершенно очевидно, что речь идет о т.н «блокадниках Донбасса» из числа «ветеранов АТО», блокирующих дороги и железнодорожные пути из Украины в ЛНР и ДНР, а «обеспечение общественного порядка» подразумевает силовой разгон протестующих.

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