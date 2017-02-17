Украина 

ВАЖНО: Порошенко и Тиллерсон провели переговоры по Донбассу

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ВАЖНО: Порошенко и Тиллерсон провели переговоры по Донбассу | Русская весна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл переговоры по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Порошенко и Тиллерсон обсудили последнее обострение ситуации в Донбассе, — отметил он.

По словам Цеголко, был «очерчен круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном».

Кроме того, Тиллерсон «отметил важность выполнения минских договоренностей».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487348253

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