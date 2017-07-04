ВАЖНО: Подробности покушения спецслужб Украины на наблюдателей ОБСЕ (ВИДЕО)

В МГБ ЛНР рассказали «Русской Весне» об обстоятельствах предотвращения покушения на наблюдателей миссии ОБСЕ.

По данным МГБ Республики, в Луганске работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в составе минимум двух человек, в задачи которых, непосредственно, входила ликвидация международных наблюдателей.

30 июня 2017 года в дежурную часть Министерства госбезопасности поступило сообщение о нахождении подозрительного автомобиля на выезде из Каменнобродского района города Луганска. К указанному месту была выслана следственно-оперативная группа МГБ.

Автомобиль марки ВАЗ-2101 с номерами Винницкой области был обнаружен в лесополосе вдоль проселочной дороги. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены и изъяты специальные знаки различия украинской армии и видеорегистратор, выведенный из строя.

Специалистам МГБ удалось восстановить данные. Материалы, полученные с видеоустройства (см. ниже), свидетельствуют о подготовке к покушению на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Предположительно, один из членов группы, зафиксированный на видеорегистраторе, причастен к подрыву автомобиля наблюдателей 23 апреля 2017 года в селе Пришиб, Славяносербского района Луганской Народной Республики.

В ходе тщательного изучения видеоматериалов установлено, что украинская диверсионно-разведывательная группа отслеживала маршруты перемещения международных наблюдателей. На одном из них сотрудниками госбезопасности была обнаружена мина.

Ранее, взрывные устройства, предположительно установленные этой же диверсионной группой, были обнаружены и обезврежены представителями Народной Милиции ЛНР.

В очередной раз обращаюсь к международным представителям, действующим на территории Республики. В целях вашей же безопасности, рекомендую согласовывать с силовыми структурами ЛНР маршруты вашего передвижения.

Последние события свидетельствуют о том, что спецслужбы Украины готовы к совершению любых провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в Республике, дискредитацию силовых структур и органов власти, с целью введения вооруженной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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