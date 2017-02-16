ВАЖНО: Отвод вооружений на Донбассе и противодействие Киева — подробности

Как ранее сообщала «Русская Весна», Украина и Республики Донбасса достигли договоренности об отводе вооружений до 20 февраля.

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил сомнения, что Киев будет соблюдать соглашения.

«На заседании Контактной группы, руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан поставил вопрос о проведении отвода тех вооружений, которые уже были согласованы ранее в минских документах», — рассказал он Луганскому информационному центру.

«Достигнута устная, хрупкая договоренность по срокам отведения тяжелых средств вооружения. У нас есть веские основания сомневаться в добросовестности украинской стороны, поскольку практика разведения сил и средств в Станице Луганской убеждает нас в обратном.

Почти пять месяцев прошло с момента подписания рамочного решения о разведении сил и средств. На реализацию первого этапа отводилось 30 дней, но воз и ныне там. Вместе с тем, мы не теряем надежды, что украинская сторона выполнит взятые сегодня на себя очередные обязательства», — подчеркнул Дейнего.

Представитель ЛНР рассказал, что Апакан запланировал подготовить обзор хода выполнения ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности.

«По настоянию ЛНР одним из первых вопросов в этом обзоре станет реализация рамочного решения о разведении сил и средств на участке в районе Станицы Луганской», — подытожил он.

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Перед этим рабочая группа по политическим вопросам из-за позиции Киева вновь не смогла обсудить на заседании в Минске внедрение «формулы Штайнмайера».

По словам Дейнего, «украинские представители заявили, что не получали на это официального „сигнала“ от Нормандской четверки».