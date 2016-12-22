ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)

После публикаций «Русской Весны» и «Кп.ру» в последний момент ополченца ЛНР спасли от депортации на Украину.

Как сообщала вечером в среду «Русская Весна», на поезде «Москва—Киев—Львов» на Украину был депортирован ополченец ЛНР Александр Слепцов.

Циничное решение о выдаче ополченца киевским властям ранее принял судья Ибресинского районного суда Чувашии Николаев О.В. и утвердил судья Верховного суда Чувашской республики Голубев А.В.

Только что «Русской Весне» стало известно, что бойца Ополчения ЛНР Александра Слепцова, депортированного в Киев по циничному решению судей из Чувашии, удалось спасти от репрессий на Украине.

При участии Союза добровольцев Донбасса (СДД) защитника ЛНР удалось снять с поезда на самой последней станции перед границей.

«На ж/д станции „Брянск-железнодорожный“ пограничники передали представителю Союза добровольцев Донбасса депортируемого на Украину Александра Слепцова. Сейчас его разместили на ночлег, а в четверг он уже будет в московской штаб-квартире союза», — сообщила «Русской Весне» сотрудник пресс-службы СДД Мария Коледа.

Напомним, что житель Северодонецка после службы в ополчении ЛНР потерял родной город, который был оккупирован ВСУ, а сам Александр попытался укрыться в России, получив «временное убежище». 8 октября 2016 года у разрешения на пребывание в России истек срок, в связи с чем он стал обычным иностранным гражданином и по закону должен был в течение двух месяцев пересечь российскую границу.

Но бывший ополченец не смог этого сделать из-за отсутствия денег и судьи приняли циничное решение отправить его в Киев, несмотря на ходатайства, где объяснялось, что Александру там грозит большая опасность.

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Фото предоставлены «Русской Весне» пресс-службой Союза добровольцев Донбасса