ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)
После публикаций «Русской Весны» и «Кп.ру» в последний момент ополченца ЛНР спасли от депортации на Украину.
Как сообщала вечером в среду «Русская Весна», на поезде «Москва—Киев—Львов» на Украину был депортирован ополченец ЛНР Александр Слепцов.
Циничное решение о выдаче ополченца киевским властям ранее принял судья Ибресинского районного суда Чувашии Николаев О.В. и утвердил судья Верховного суда Чувашской республики Голубев А.В.
Только что «Русской Весне» стало известно, что бойца Ополчения ЛНР Александра Слепцова, депортированного в Киев по циничному решению судей из Чувашии, удалось спасти от репрессий на Украине.
При участии Союза добровольцев Донбасса (СДД) защитника ЛНР удалось снять с поезда на самой последней станции перед границей.
«На ж/д станции „Брянск-железнодорожный“ пограничники передали представителю Союза добровольцев Донбасса депортируемого на Украину Александра Слепцова. Сейчас его разместили на ночлег, а в четверг он уже будет в московской штаб-квартире союза», — сообщила «Русской Весне» сотрудник пресс-службы СДД Мария Коледа.
Напомним, что житель Северодонецка после службы в ополчении ЛНР потерял родной город, который был оккупирован ВСУ, а сам Александр попытался укрыться в России, получив «временное убежище». 8 октября 2016 года у разрешения на пребывание в России истек срок, в связи с чем он стал обычным иностранным гражданином и по закону должен был в течение двух месяцев пересечь российскую границу.
Но бывший ополченец не смог этого сделать из-за отсутствия денег и судьи приняли циничное решение отправить его в Киев, несмотря на ходатайства, где объяснялось, что Александру там грозит большая опасность.
Читайте подробнее: Российский судья цинично выслал ополченца ЛНР на Украину (ДОКУМЕНТ)
Фото предоставлены «Русской Весне» пресс-службой Союза добровольцев Донбасса
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482355504
One thought on “ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)”
Скандальный этот вердикт напрямую подтвердил, что у нас на сегодня именно ОККУПАЦИОННОЕ законодательство, равно как и отвечающая ему система правосудия – когда судопроизводство вынуждено осуществляться де-факто в американской парадигме права. И трижды прав в этих обстоятельствах координатор Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров в том, что кардинальное выправление ситуации возможно не иначе как через принятие страной новой, сущностно иной, конституции – такой, что исходила бы из реального суверенитета России.