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ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)

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ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО) | Русская весна

После публикаций «Русской Весны» и «Кп.ру» в последний момент ополченца ЛНР спасли от депортации на Украину.

Как сообщала вечером в среду «Русская Весна», на поезде «Москва—Киев—Львов» на Украину был депортирован ополченец ЛНР Александр Слепцов.

Циничное решение о выдаче ополченца киевским властям ранее принял судья Ибресинского районного суда Чувашии Николаев О.В. и утвердил судья Верховного суда Чувашской республики Голубев А.В.

Только что «Русской Весне» стало известно, что бойца Ополчения ЛНР Александра Слепцова, депортированного в Киев по циничному решению судей из Чувашии, удалось спасти от репрессий на Украине.

При участии Союза добровольцев Донбасса (СДД) защитника ЛНР удалось снять с поезда на самой последней станции перед границей.

«На ж/д станции „Брянск-железнодорожный“ пограничники передали представителю Союза добровольцев Донбасса депортируемого на Украину Александра Слепцова. Сейчас его разместили на ночлег, а в четверг он уже будет в московской штаб-квартире союза», — сообщила «Русской Весне» сотрудник пресс-службы СДД Мария Коледа.

Напомним, что житель Северодонецка после службы в ополчении ЛНР потерял родной город, который был оккупирован ВСУ, а сам Александр попытался укрыться в России, получив «временное убежище». 8 октября 2016 года у разрешения на пребывание в России истек срок, в связи с чем он стал обычным иностранным гражданином и по закону должен был в течение двух месяцев пересечь российскую границу.

Но бывший ополченец не смог этого сделать из-за отсутствия денег и судьи приняли циничное решение отправить его в Киев, несмотря на ходатайства, где объяснялось, что Александру там грозит большая опасность.

Читайте подробнее: Российский судья цинично выслал ополченца ЛНР на Украину (ДОКУМЕНТ)

Фото предоставлены «Русской Весне» пресс-службой Союза добровольцев Донбасса

ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482355504

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One thought on “ВАЖНО: Ополченец спасен! Депортируемого на Украину А. Слепцова сняли с поезда и везут в Москву (ФОТО)

  • 22.12.2016 at 18:16
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    Скандальный этот вердикт напрямую подтвердил, что у нас на сегодня именно ОККУПАЦИОННОЕ законодательство, равно как и отвечающая ему система правосудия – когда судопроизводство вынуждено осуществляться де-факто в американской парадигме права. И трижды прав в этих обстоятельствах координатор Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров в том, что кардинальное выправление ситуации возможно не иначе как через принятие страной новой, сущностно иной, конституции – такой, что исходила бы из реального суверенитета России.

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