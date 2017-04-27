ВАЖНО: МВД Украины начало спецоперацию в Мариуполе (ФОТО)

Ранним утром в четверг, 27 апреля, в оккупированном Киевом Мариуполе МВД Украины начало спецоперацию, направленную на изъятие оружия и задержание «участников незаконных вооруженных формирований».

О начатых мероприятиях сообщил начальник нацполиции «Донецкой области» (оккупированной Киевом территории ДНР — прим. РВ) Вячеслав Аброськин.

«Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины — начало оперативно-профилактической отработки города. Цель — охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений», — написал на своей странице в соцсети Аброськин, избрав для сообщения стиль остросюжетного детектива, написанного подростком.

По словам Аброськина, операция по «зачистке города» началась в 5.00.

«Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности», — добавил глава полиции.

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