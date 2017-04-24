ВАЖНО: кто руководил подрывом автомобиля ОБСЕ — фамилии, звания, позывные

На сегодняшний день уже вполне уверенно можно говорить о том, что подрыв киевскими спецслужбами автомобиля миссии ОБСЕ является провокацией с целью сорвать минский процесс и вновь поставить вопрос о введении на Донбассе вооруженной международной миссии.



Это подтверждается тем, что теракт совершен накануне встречи 25 апреля в Минске.

Единственной стороной, которой выгодна эта провокация, является Украина — теракт позволяет обвинить ЛНР в невыполнении минских договоренностей и даже сорвать само заседание контактной группы.



Как сообщают источники из антифашистского подполья в Киеве, подрыв автомобиля ОБСЕ осуществлен диверсионно-разведывательной группой восьмого полка сил специальных операций ВСУ, подготовку военнослужащих которого осуществляют инструкторы из США, Латвии и Великобритании.

Примечательно, что погибший в результате теракта, совершенного диверсантами 8-го полка, Джозеф Стоун был гражданином Великобритании, а получившая контузию Ива Гнелин является гражданкой Германии. Таким образом, западные военные инструкторы готовят убийц своих соотечественников.

Этот теракт является еще одним звеном длинной цепи диверсионной войны, развязанной Киевом против ДНР и ЛНР.

Профессиональные убийцы из указанного подразделения уже совершили серию диверсий в ДНР и ЛНР. Ими были убиты ополченцы с позывными «Гиви» и «Моторола», а также Олег Анащенко.

Непосредственным исполнителем убийства Олега Анащенко является начальник инженерной службы 8-го полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ майор Сергей Александрович Иванчук. При совершении теракта было использовано взрывное устройство с дистанционным управлением.



Командиром 8-го полка специального назначения является полковник Нечаев Олег Александрович, начальником отдела разведки полка — майор Балов Павел Александрович, позывной «Кедр».



В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории Республик и Российской Федерации, курирует его начальник департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной «Хутор».

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В настоящее время в Старобельске развернут сводный отряд 8-го полка спецназначения численностью 120–150 человек и сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы численностью от 12 до 17 человек в каждой.

Террористический акт против сотрудников ОБСЕ не являлся неожиданностью. МГБ ЛНР информировало международную общественность о готовящихся спецслужбами Украины покушениях на сотрудников международных миссий, работающих в ЛНР.



Так, Министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник еще 10 марта 2017 г. заявил, что СБУ планируется проведение провокаций и терактов, как в местах проживания, так и в местах досуга сотрудников миссии ОБСЕ.

Как мы видим, к великому сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения с целью пресечь готовящиеся провокации, преступный киевский режим готов пойти как угодно далеко и использовать откровенные террористические методы для срыва мирных договоренностей и развязывания полномасштабной войны на Донбассе.

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Антон Блантер, специально для «Русской Весны»