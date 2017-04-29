ВАЖНО: Критическая ситуация в Дейр-эз-Зор, ИГИЛ перерезает водоснабжение 30000 тысячам жителей (КАРТА)

Боевики террористической группировки «ИГИЛ» искусственно создали критическую гуманитарную ситуацию в городе Дэйр-эз-Зор, перерезав водоснабжение и продолжая вести осаду квартала Харбаш, в котором оказалось около тридцати тысяч мирных жителей.

Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил военный источник.

«Водоснабжение данного района обеспечивает рукав реки Евфрат, в русле которого боевики возвели насыпь, перегородив его. Также известно, что террористы, под видом помощи, выдают населению просроченные продукты. Только за последние две недели в медицинские пункты поступило более 220 мирных жителей с пищевым отравлением», — рассказал военный.

В апреле жители района города Дейр-эз-Зор несколько раз выходили на демонстрацию с требованием снять осаду и обеспечить их пищей и питьевой водой. Однако осаждающие проигнорировали данные события.

«Единственным постоянным источником поступления продовольствия для мирных жителей города Дэйр-эз-Зор по-прежнему остаются самолёты военно-транспортной авиации Российской Федерации, доставляющие наборы продуктов в осажденный район с помощью парашютов», — резюмировал собеседник «Русской Весны».

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*Запрещенная в России террористическая организация