ВАЖНО: Кремль подтверждает предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что во вторник 3 мая состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, сегодня 2 мая в Сочи пройдёт встреча президента России и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщала «Русская Весна», основной темой телефонных переговоров Путина и Трампа станет сирийский конфликт.

Этот разговор станет третьим со дня вступления Трампа в полномочия. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, тогда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

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