ВАЖНО: Кадры с места теракта, в котором погиб Гиви (ВИДЕО)

В Сети появились первые кадры с места теракта, в котором погиб Герой ДНР, комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви).

На видеозаписи видно, что взрывом и последующим возгоранием серьезно поврежден фасад пятиэтажного здания, где находился штаб и кабинет комбата «Сомали».

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Сотрудники МЧС ДНР оперативно потушили возгорание, однако спасти Гиви, который оказался в эпицентре взрыва, было невозможно.