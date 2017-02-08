Украина 

ВАЖНО: Кадры с места теракта, в котором погиб Гиви (ВИДЕО)

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ВАЖНО: Кадры с места теракта, в котором погиб Гиви (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появились первые кадры с места теракта, в котором погиб Герой ДНР, комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви).

На видеозаписи видно, что взрывом и последующим возгоранием серьезно поврежден фасад пятиэтажного здания, где находился штаб и кабинет комбата «Сомали».

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Сотрудники МЧС ДНР оперативно потушили возгорание, однако спасти Гиви, который оказался в эпицентре взрыва, было невозможно.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486540005

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