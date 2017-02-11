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ВАЖНО: Иран может открыть свое воздушное пространство для России

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ВАЖНО: Иран может открыть свое воздушное пространство для России | Русская весна

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может разрешить РФ использовать воздушное пространство страны для поддержки наземных операций в Сирии.

«Совместная кооперация Ирана и РФ по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости, есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — приводит его слова агентства IRNA.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486810202

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