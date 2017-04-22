ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО)

Вопреки заявлениям СМИ, террористическая группировка ИГИЛ не брала на себя ответственность за нападение неонациста на управление ФСБ в Хабаровске.

Медиа-крыло группировки «агентство Amaq» опубликовало сообщение, что по словам их специального источника, боевик группировки напал на управление ФСБ.

« Амак: Солдат ИГИЛ атаковал офис российского ФСБ в г. Хабаровске на востоке России убив троих и ранив других», — говорится в арабоязычном сообщении.