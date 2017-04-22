Россия 

ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО)

0 коментариев
ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО) | Русская весна

Вопреки заявлениям СМИ, террористическая группировка ИГИЛ не брала на себя ответственность за нападение неонациста на управление ФСБ в Хабаровске.

Медиа-крыло группировки «агентство Amaq» опубликовало сообщение, что по словам их специального источника, боевик группировки напал на управление ФСБ.

« Амак: Солдат ИГИЛ атаковал офис российского ФСБ в г. Хабаровске на востоке России убив троих и ранив других»,  — говорится в арабоязычном сообщении.

Ссылка на источник в данном случае прямо указывает, что данная информация не является официальной.

В тех случаях, когда ИГИЛ берет на себя ответственность за то или иное преступление, они выпускают специальное официальное заявление.

В русскоязычной версии текст чуть изменен, но смысл его не меняется.

Судя по всему, террористы сделали это сообщение в целях информационной войны, пытаясь запугать жителей России, но подразумевая, что правда о непричастности ИГИЛ неизбежно станет известной.

Как сообщала «Русская Весна», нападение на УФСБ по Хабаровскому краю было совершено ранее 21 апреля около 17:00 по местному времени.

Преступник вошел в приемную управления и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл огонь из огнестрельного оружия. Погиб сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек был ранен. Нападавший был убит на месте.

По данным ФСБ, нападавший — житель Хабаровска 1999 года рождения Конев А. В. Контрразведчики сообщили, что есть информация о его принадлежности к неонацистской группировке.

2 источника РБК в ФСБ рассказали, что бандит был связан с неонацистской организацией «Штоль», которая выступает против нелегальной миграции, а также дважды совершали нападения на ЛГБТ-активистов.

Также источник из ФСБ рассказал, что погиб переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов.

Позже стало известно, что до нападения Конев и группа его подельников похитили карабины и пистолеты в стрелковом клубе, застрелив инструктора. 

Есть информация, что нападавших было более десяти человек и у них в руках оказалось 25 единиц огнестрельного оружия.

Затем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что один из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб задержан. У него при обыске изъят боевой автомат с патронами, который, по предварительным данным, был похищен из клуба.

Читайте также: Террористы ИГИЛ применили химическое оружие против американских военных

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492802595

Другие новости:

Самовыборы.

0
tvkn7k_1466812562

Виноват Путин: как Запад отреагировал на Brexit

0
ieo9np_1472021284

На войне как на войне — об отстранении российских паралимпийцев

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *