ВАЖНО: ИГИЛ не брало на себя ответственность за нападение неонациста на ФСБ в Хабаровске (ФОТО)
Вопреки заявлениям СМИ, террористическая группировка ИГИЛ не брала на себя ответственность за нападение неонациста на управление ФСБ в Хабаровске.
Медиа-крыло группировки «агентство Amaq» опубликовало сообщение, что по словам их специального источника, боевик группировки напал на управление ФСБ.
« Амак: Солдат ИГИЛ атаковал офис российского ФСБ в г. Хабаровске на востоке России убив троих и ранив других», — говорится в арабоязычном сообщении.
Ссылка на источник в данном случае прямо указывает, что данная информация не является официальной.
В тех случаях, когда ИГИЛ берет на себя ответственность за то или иное преступление, они выпускают специальное официальное заявление.
В русскоязычной версии текст чуть изменен, но смысл его не меняется.
Судя по всему, террористы сделали это сообщение в целях информационной войны, пытаясь запугать жителей России, но подразумевая, что правда о непричастности ИГИЛ неизбежно станет известной.
Как сообщала «Русская Весна», нападение на УФСБ по Хабаровскому краю было совершено ранее 21 апреля около 17:00 по местному времени.
Преступник вошел в приемную управления и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл огонь из огнестрельного оружия. Погиб сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек был ранен. Нападавший был убит на месте.
По данным ФСБ, нападавший — житель Хабаровска 1999 года рождения Конев А. В. Контрразведчики сообщили, что есть информация о его принадлежности к неонацистской группировке.
2 источника РБК в ФСБ рассказали, что бандит был связан с неонацистской организацией «Штоль», которая выступает против нелегальной миграции, а также дважды совершали нападения на ЛГБТ-активистов.
Также источник из ФСБ рассказал, что погиб переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов.
Позже стало известно, что до нападения Конев и группа его подельников похитили карабины и пистолеты в стрелковом клубе, застрелив инструктора.
Есть информация, что нападавших было более десяти человек и у них в руках оказалось 25 единиц огнестрельного оружия.
Затем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что один из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб задержан. У него при обыске изъят боевой автомат с патронами, который, по предварительным данным, был похищен из клуба.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1492802595