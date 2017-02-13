ВАЖНО: Гройсман пообещал Украине чрезвычайное положение (ВИДЕО)

Правительство Украины рассмотрит целесообразность введения режима чрезвычайного положения в энергетике страны.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, критическая ситуация в энергетике складывается в связи с блокированием праворадикалами поставок угля с территории Донбасса и значительным сокращением его запасов у производителей электроэнергии.

«На повестке дня энергетического штаба будет рассмотрен вопрос о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирование плана и предложений, которые должны содержать в том числе и веерные отключения», — сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что без веерных отключений не удастся избежать «каких-либо проблемных вещей, связанных с обеспечением», т. е. неконтролируемого и необратимого ухудшения ситуации.

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«Вы понимаете, если есть двухнедельный запас, это означает только одно, что мы не можем этот двухнедельный запас сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис. Мы сегодня должны принять определенные меры недопущения снижения критических запасов угля», — признал Гройсман, что ситуация ЧП уже наступила.

В то же время спикер Верховной рады Андрей Парубий не разделяет «панических настроений» Кабмина и не спешит обозначать позицию Рады, несмотря на то, что Гройсман прямо озвучил «альтернативу»: либо разгон «ветеранов», блокирующих железные дороги, либо веерные отключения электроэнергии уже в ближайшие дни.

Парубий считает, что у Рады еще есть время, чтобы подождать мнения профильного комитета, и только потом подумать о дальнейших действиях. Об этом он рассказал сегодня в ходе посещения одной из воинских частей во Львовской области.

На вопрос, как он относится к торговой блокаде оккупированных территорий, Парубий сказал: «Это один из вопросов, который рассматривается на нашем комитете, где был вынесен закон об оккупированных территориях, создана рабочая группа и сейчас этот вопрос находится в такой экспертной дискуссии, и фактически я жду по этому поводу решения комитета, их предложение по поводу действий в Верховой раде».

Как сообщала ранее «Русская Весна», кураторами «ветеранов АТО», блокирующих железные дороги между Украиной и народными республиками Донбасса, являются праворадикальные депутаты Верховной рады.

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