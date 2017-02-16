ВАЖНО: Глава Генштаба ВС РФ проведет встречу с американским коллегой

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретится с главой объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Встреча состоится в четверг, 16 февраля в Баку (Азербайджан).

Информацию о встрече уже подтвердили и российская и американская сторона. Предстоящее рандеву знаковое: сегодняшняя встреча станет первым личным общением представителей ВС России и США на таком уровне с января 2014 года.

В Минобороны РФ уточнили, что Герасимов и Данфорд обсудят перспективы военного сотрудничества России и США, а также поделятся своим видением путей обеспечения безопасности в кризисных регионах мира.

В Пентагоне добавили, что главы штабов вооруженных сил обсудят налаживание связей между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов.

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