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ВАЖНО: Глава Генштаба ВС РФ проведет встречу с американским коллегой

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ВАЖНО: Глава Генштаба ВС РФ проведет встречу с американским коллегой | Русская весна

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретится с главой объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Встреча состоится в четверг, 16 февраля в Баку (Азербайджан).

Информацию о встрече уже подтвердили и российская и американская сторона. Предстоящее рандеву знаковое: сегодняшняя встреча станет первым личным общением представителей ВС России и США на таком уровне с января 2014 года.

В Минобороны РФ уточнили, что Герасимов и Данфорд обсудят перспективы военного сотрудничества России и США, а также поделятся своим видением путей обеспечения безопасности в кризисных регионах мира.

В Пентагоне добавили, что главы штабов вооруженных сил обсудят налаживание связей между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487230126

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