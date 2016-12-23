ВАЖНО: Генштаб ВСУ заявил о новых погибших под Дебальцево (ВИДЕО)

По утверждению украинской стороны, ситуация на Светлодарской дуге под Дебальцево обострилась ночью 23 декабря. В Генштабе ВСУ признали наличие погибших среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщил замначальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин в эфире одного из украинских телеканалов.

«Ночь также прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них — по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции», — заявил Волошин.

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«Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарской дуге.

К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже», — признал замначальника пресс-службы Генштаба ВСУ.