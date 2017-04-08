ВАЖНО: Фрегат «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами переброшен к берегам Сирии

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» вернулся в состав постоянного соединения российского флота в Средиземном море.

Информацию об этом утром 8 апреля официально подтвердил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера о проходе российского фрегата через Босфор одной из первых в мире сообщила «Русская Весна».

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Справка

Фрегат «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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