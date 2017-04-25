ВАЖНО: ДНР и ЛНР могут поставлять уголь в Турцию, — замминистра экономики РФ

Часть экспортного угля из ДНР и ЛНР вполне может потребляться Турцией, причем не в будущем, а уже сейчас.

Такое предположение высказал в беседе с журналистами Rambler News Service заместитель главы Минэкономразвития Сергей Назаров, который возглавляет межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи Республикам Донбасса.

«ДНР и ЛНР экспортируют свой уголь в третьи страны, возможно Турция — одна из них. В Россию поставки угля не осуществляются, у России нет потребности в угле», — уточнил Назаров.

Напомним, что после того, как в начале марта на фоне «блокады украинских патриотов» были прекращены поставки антрацита из ДНР и ЛНР на Украину, угольные предприятия Народных Республик переориентировались на российский рынок.

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