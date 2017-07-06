ВАЖНО: Боевики готовят новую химатаку, чтобы США напали на Сирию, — разведка (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на неоднократные опровержения фейковых новостей из Сирии о применении химического оружия правительственными войсками, данная тема остается очень привлекательной как для террористов, так и для Запада.

Удар крылатыми ракетами «Томагавк» эсминцами ВМФ США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс создал опасный прецедент.

Как и предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таких видеороликов становится все больше. Судя по всему, опубликованное 1 июля очередное постановочное видео не станет последним.

По данным сирийской разведки, на территории Сирии уже готовятся очередные «шедевры».

Об этом «Русской Весне» рассказал офицер госбезопасности Мухабарат:

«Недавно стало известно о прибытии специалистов по химическому оружию из США и Турции в провинцию Идлиб для консультации по вопросам фальсификации применения отравляющих веществ типа Зарин. Сейчас обстановка обостряется. В течении вчерашнего дня поступали неоднократные сообщения о прибытии в населенный пункт Эш-Шафуния провинции Дамаск съемочной группы группировки „Джейш аль-Ислам” с целью подготовки репортажа о применении правительственными войсками химического оружия», — сообщил военнослужащий.

«Такая информация может говорить лишь об одном — в самое ближайшее время стоит ожидать очередных провокации с применением оружия массового поражения в пригородах Дамаска», — подытожил собеседник «Русской Весны».

Напомним, что ранее «Армия Ислама» уже публиковала постановочные кадры, на которых якобы запечатлены доказательства применения химического оружия в пригороде Дамаска Восточная Гута (см. фото).

А неделю назад в этом же районе подобную постановку сняли боевики «Файлак ар-Рахман» (см. видео ниже).

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.