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ВАЖНО: 25 апреля Украина прекратит поставки электричества в ЛНР

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ВАЖНО: 25 апреля Украина прекратит поставки электричества в ЛНР | Русская весна

25 апреля Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратит поставки электроэнергии на территорию Луганской народной республики.

Об этом сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай в эфире телеканала «ЛОТ».

По его словам, в ЛЭО получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика.

«С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории … Наши технические службы проводят определенные мероприятия и с 25 апреля, с 00:00, переток должен быть полностью отключен», — заявил Грицай.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492960565

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