Вазген Авагян. Крах либеральных гордецов: убить пенсии для стариков – все, что они могут!

25 лет они кормили нас байками об экономическом развитии и успехе реформ. 25 лет хвалили сами себя, обвиняли оппонентов в экономической неграмотности, присваивали себе монополию на экономическую осведомлённость. Возрази им что-то – скажут «вы не понимаете экономики». Зато они все понимают! Конечным итогом всей этой четвертьвековой камарильи становится, как вишенка на торте, повышение пенсионного возраста…

Это повышение для госслужащих явилось своеобразным пробным шагом к его увеличению для всех российских граждан. Рано или поздно такое решение примут, но пока еще окончательно оформленного предложения нет. Однако всех нас учат мысли о неизбежности такого решения и «невыносимой тяжести» для государства пенсионной системы…

Через 25 лет после начала этих лютых «реформ» всё, к чему сумели прийти эти реформаторы – отмена пенсий. Как они говорят, «до реализации данного проекта необходимо провести подготовительные мероприятия:

— должен быть подготовлен рынок труда к увеличению нагрузки за счет продолжительной трудовой деятельности работников зрелого возраста;

— необходимо отрегулировать возможность переквалификации работников старшего поколения;

— а также откорректировать трудовое законодательство.

Но их не останавливают никакие трудности в социальном вредительстве.

Сегодня каждый россиянин по достижению им установленного законом возраста имеет право выхода на пенсию и получения пенсионного пособия, являющегося для него компенсацией дохода, который он утратил при наступлении старости. Возраст, при котором у человека возникает право на назначение пенсии в 2017 году составляет 60 для мужчин и 55 лет для женщин.

Вопрос о повышении возраста, дающего право выхода на пенсию, активно обсуждается уже давно и имеет определенные разногласия только относительно форм его решения.

Единственная цель, которую планируют достичь за счет данного проекта, является сокращение бюджетных расходов.

Одним из факторов, сдерживающих принятие этого решения, является низкая продолжительность жизни российских граждан. Она по данным статистики в настоящее время в среднем равняется 66 годам у мужчин и 71 году у женщин.

Однако либералы полны решимости повышать возраст, дающий право на получение соответствующего пенсионного обеспечения – вплоть до полной ликвидации пенсионной системы (исключение в единичных случаях будет только для феноменальных долгожителей).

Это – чудовищная по своей нелепости задумка.

Пожилым людям в возрасте 60-65 лет уже трудно выполнять рабочую деятельность, осваивать новые технологии, они имеют проблемы со здоровьем, им тяжело устроиться на работу с получением достойного заработка, позволяющего обеспечить их безбедное существование.

Из-за низкой продолжительности жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступления права на пенсионное обеспечение; такая неопределенность может привести к отсутствию стимула в формировании пенсии, согласию работать за зарплату «в конверте», что сократит суммы страховых пенсионных отчислений.

Решение по возрастному увеличению может отразиться в определенных сферах деятельности на карьерном продвижении молодых специалистов, поскольку рабочие места будут заняты работниками старшего поколения.

А самое главное во всей этой дегенеративной политике – очевидный цивилизационный регресс. Если после 25 лет «рыночных реформ» мы имеем задачей правительства отмену пенсий – то куда вели нас эти реформы? Тут уже и наивный начинает понимать, что за такого рода реформаторами нет будущего.

Итоги их деятельности – это не движение вперёд, а откат назад, в XIX век, и ниже, регресс и распад. Новая техника обязана, наоборот, высвобождать рабочие руки. Прогресс – именно в силу технического обновления производств – привёл бы, наоборот, к снижению возраста выхода на пенсию! Нужно быть дегенератом, чтобы в XXI веке установить планку выхода на пенсию ниже, чем она была в прошлом, ХХ веке!

Так что вопрос шире пенсий: если у либералов после стольких лет их хозяйничанья в экономике нет других рецептов кроме отмены пенсий – то они доказанные социальные дегенераты.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110477/19332/-