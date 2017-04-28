Ватник – украинцам. Чем мы отличаемся от вас

Пару недель назад почти у всех троллей, которые регулярно пишут мне, внезапно и одновременно изменился тон. Если раньше звучало в разных вариациях «Убить всех донбасских!» и «Слава Украине!», то сейчас зазвучало «Зачем ты делаешь видео с ненавистью!» «Нужно искать то, что поможет объединить наши народы». Подразумеваются жители Украины и жители Донбасса.

У журналистов подобная синхронизация мнений называется «синдром французского борделя». Это когда у всех девочек в заведении месячные подстраиваются под «мадам». Понятно, что укротролли получили новый заказ. Раз не выходит донбасских уничтожить, приходится искать с ними общий язык. И пропагандировать идею «объединения».

Слышал, что есть оптимисты, готовые взяться за руки и вместе идти к светлому будущему. Лично мне непросто это представить. В чём соглашусь с укротроллями – жители Донбасса и жители Украины – действительно два разных народа. И после трёх лет войны различий, пожалуй, больше, чем общих черт.

Мы чтим память предков. Правильная у них была политическая позиция или нет – дело десятое. Мы есть потому, что наши предки поступили так, а не иначе. Значит, они были правы в любом случае. И в этой связи необходимо отметить ещё один момент. Почему американцы, которые уничтожили одну расу и сделали рабами другую, чтят своих предков? Потому, что понимают, что нация – это не только живущие сейчас, но и те, кто жили раньше. Отрекаться от своих предков – значит, терять связь с ними и лишаться их защиты. Украинцы не придумали ничего умнее, чем плевать в своих предков говном. Удивительно ли, что украинская нация начала стремительно вымирать и за годы незалэжности потеряла больше людей, чем Германия за 2 Мировую Войну?

Мы празднуем разные события. И парады у нас разные. У нас проводят парады памяти тех, кто защитил землю и потомков от нацистов. У вас парады других «победителей»: факельные шествия нацистов и праздничные марши сексуальных меньшинств. Которые охраняет украинская полиция на деньги украинских налогоплательщиков. Примечательно – «Марши равенства» у вас проводят сексуальные меньшевики. Ветеранам войны на Украине парады проводить нельзя. Они вам не ровня.

Мы по-разному относимся к незащищённым категориям населения. Вы делаете всё, чтобы максимальное количество здешних пенсионеров оставить без пенсий. Мы принимаем ваших больных на лечение. Это не позёрство, это – жизненная позиция. Мера любого общества видна в том, как это общество относится к слабым.

У нас разное будущее потому, что у нас разная молодёжь. Нашу молодёжь мы учим уважать старшее поколение. Для вашей молодёжи считается «круто» гнобить стариков только за то, что они хорошо отзываются об СССР. Вы требуете, чтобы ваши старики любили вашу власть – но не требуете, чтобы ваша власть хоть как-то заботилась о ваших стариках.

Наши армии отличаются в принципе. Мы начинали практически с нуля, и наша армия комплектуется добровольцами. У нас не приходится ловить людей на улицах, чтобы отправить их воевать за свою землю. Чисто гипотетически – если бы наш командир отдал приказ обстреливать жилые кварталы, мне тяжело представить, чтобы кто-то этот приказ выполнял. И, положа руку на сердце, тяжело представить, что было бы с этим командиром.

Разница существует на всех уровнях – от рядовых бойцов до Верховных Главнокомандующих. Верховные Главнокомандующие республик Донбасса начинали вместе со всеми нами и стояли у самых истоков зарождения наших Вооружённых Сил. Сравните наши и ваши Вооружённые Силы, посмотрите на наших и на вашего Верховного Главнокомандующего – все вопросы, думаю, отпадут сами собой.

Сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года проявило разницу между людьми Донбасса и жителями остальных регионов Украины. Люди Донбасса поднялись. Остальные продолжали жить по принципу «Моя хата с краю». Вы забыли, наверное, что крайние хаты загораются первыми.

Вы мечтали «вбомбить нас в каменный век», а мы хотели и хотим, чтобы вы оставили нас в покое и занимались своими делами. Один этот факт хорошо демонстрирует принципиальное различие между людьми Донбасса и украинцами.

Скажу мягко. Не уверен, можно ли говорить о каком-то объединении республик Донбасса с Украиной. Мы видели ваше «стремление к единству» – от миномётов и «Градов» до фосфора и баллистических ракет. Но если вы хотите попытаться наладить диалог – сначала сами найдите в себе то, что отличает нас от вас. Мы отделились от Украины не потому, что нам абстрактно не нравился сине-жёлтый флаг. А потому, что не нравились и не нравятся конкретные вещи, которые творились и творятся под этим флагом. Помните, как было у Высоцкого: «Пусть впереди большие перемены – я это никогда не полюблю».

Метки по теме: блог Ватника; Ватник; Гражданская война на Украине; новости Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/vatnik-ukraintsam-chem-my-otlichaemsya-ot-vas/