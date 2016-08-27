Ватник. Радиопередача «Контрольный выстрел» от 26.08.2016

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

«Контрольный выстрел» – аналитическая передача, выходит на Радио «Победа» 106,9 FM (Луганск) в пятницу – 20:00, повтор в субботу – 9:00.

Ведущий – диджей «Ватник».

«Тема сегодняшней передачи: тролли. Но не те тролли, которые живут в горах и едят хоббитов, а те тролли, которые троллят. То есть вызывают у окружающих за частую сильные, но не всегда положительные эмоции. Уходящая неделя была богата событиями, но в короткой передаче не получится рассказать обо всем», – сказал ведущий программы диджей «Ватник».