Ватник. Радиопередача «Контрольный выстрел» от 26.08.2016
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front
«Контрольный выстрел» – аналитическая передача, выходит на Радио «Победа» 106,9 FM (Луганск) в пятницу – 20:00, повтор в субботу – 9:00.
Ведущий – диджей «Ватник».
«Тема сегодняшней передачи: тролли. Но не те тролли, которые живут в горах и едят хоббитов, а те тролли, которые троллят. То есть вызывают у окружающих за частую сильные, но не всегда положительные эмоции. Уходящая неделя была богата событиями, но в короткой передаче не получится рассказать обо всем», – сказал ведущий программы диджей «Ватник».
Узнайте массу интересных подробностей, полностью посмотрев выпуск «Контрольного выпуска» с диджеем «Ватником».
Метки по теме: Ватник; Украина
По материалам: http://news-front.info/2016/08/27/vatnik-radioperedacha-kontrolnyj-vystrel-ot-26-08-2016/
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