Ватник — радиопередача «контрольный выстрел» от 21. 04. 2017. Радио «Победа» 106,9 FM

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Контрольный выстрел — аналитическая передача на Радио «Победа» 106,9 FM в городе Луганск. Ведущий аналитической передачи – Ватник.

«На Украине остановилась пятая ТЭС Славянская, для экономии угля, до нее ушли в нирвану: Трипольская, Приднепровская, Змиевская и Криворожская ТЭС. Пока еще работает Луганская ТЭС, расположенная в городе Счастье, но нужно признать, что украинская власть как могла компенсировала эти неудобства, с мая сего года украинцы будут платить абонплату за тепло круглый год, а не только в отопительный год, логика железная, ведь летом тепло, почему же за это тепло с украинцев до сих пор не брали абонплату», — заявил Ватник в аналитической передаче «Контрольный выстрел».

Метки по теме: Ватник; новости ЕС; новости России; новости Украины; Радио «Победа»; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/vatnik-radioperedacha-kontrolnyj-vystrel-ot-21-04-2017-radio-pobeda-106-9-fm/