Ватник — мыслящим украинцам. Что с вами будет дальше

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Украинцы, считающие себя мыслящими гражданами своей страны, питают некоторые надежды на то, что рано или поздно их жизнь наладится. Что они выберут «хорошую» власть, или что нынешней власти станет «стыдно» и она сама станет «хорошей». Не хотелось бы «пророчить», но некоторые иллюзии стоит развеять.

Украинское общество сейчас пришло к точке, которая является закономерной. Но не является конечной на том маршруте, по которому идёт Украина. Гражданская война и разруха – это очередной этап переформатирования Украины. И никто не собирается останавливаться на этом пути.

Повышение цен на коммунальные услуги будет продолжаться. Главная задача повышения цен – не прибыли властей, это – приятный бонус. Главное – чтобы украинцы продали свои квартиры и дома по дешёвке и выехали жить в деревни, дачные дома или куда хотят. В купленную жилплощадь заселятся другие люди, более нужные этой власти. Долгие годы перед войной вам продавали по завышенным ценам стройматериалы – чтобы вы своими силами привели жильё в порядок. Для тех, кто сейчас купит это жильё за гроши. Вырученные, кстати, нередко от продажи вам стройматериалов.

Новость для мужчин, считающих себя защитниками нации и опорой семьи. Для вас остаются две дороги – прыгать по команде «побратымов» или «чемодан-вокзал-АТО-деревянное пальто». То, что происходит на Украине, приносит нынешней власти прибыль, и никто не будет отказываться от доходов ради ваших абстрактных ценностей.

Нормальные украинские женщины могут подсуетиться и успеть выйти замуж за рубеж. На Украине мужчин основательно проредили, и в массе остаются рагули и «побратымы», отсидевшиеся в тылу. Что как бы намекает на качество генетического материала и общий уровень.

Пенсионный возраст будет повышаться и дальше, а пенсии – урезаться. Статус-кво сейчас – это перевалочный пункт на пути украинцев к старости без пенсии. Вы уже не один раз съели изменение правил игры во время игры – почему бы власти не менять правила и дальше? Подумайте сами – зачем власти платить больше, если можно платить меньше или не платить вообще?

Здравоохранение будет разрушаться последовательно. Бесплатная медицина, оставшаяся от СССР – это оскорбление для финансовых способностей Порошенко, Турчинова и прочих хозяев «новой Украины».

Забудьте о том, чтобы зарабатывать «хорошие деньги», работая «головой». Наукоёмкие и сложные производства на Украине никому не нужны. «Аграрной сверхдержаве» нужны копатели, собиратели урожая и говновозы. Неким исключением будет Ай-Ти сектор, куда по старой инерции иногда ещё готовят неплохих специалистов. Но это продлится недолго – люди с мозгами сами побегут из страны, где господствует быдло.

Кстати, не стоит надеяться на то, что на Украине восторжествуют закон и порядок, и что власти приструнят майданное быдло. Быдло – это не только те, кто привёл хунту к власти, но и планируемое будущее население Украины. Кто не помнит – рагулями планировали заселить Донбасс. Когда с Донбассом вышел облом, великий исход рагулей из западных областей распределят на оставшиеся украинские территории. Потомки рабов всех, кому не лень, как электорат гораздо более выгодны, чем потомки советских воинов-победителей.

Возможно, кто-то надеется отсидеться в хате с краю, пока всё само станет хорошо. Не факт, что этот подход даст желаемый результат. Украинцев поработили именно на трусости, жадности и моя хата с краю. Кто скажет, что это была тяжёлая задача – пусть первый даст мне миллиард долларов.

Можно сказать, что мыслящие украинцы объединятся и выгонят из страны антинародную власть. Но не хотелось бы тратить время на фантастические сценарии.

Тем не менее, для мыслящих украинцев остаётся вариант самореализации. Который демонстрируется на наглядных примерах. Цитируя Виктора Пелевина, можно сказать, что мыслящий украинец, если ему повезёт, может стать клоуном у пидорасов. Кто не хочет быть клоуном у пидорасов – может быть пидорасом у клоунов.

Метки по теме: Ватник; ВСУ; госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; НМ ЛНР; новости Украины

По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/vatnik-myslyashhim-ukraintsam-chto-s-vami-budet-dalshe/