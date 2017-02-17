Василиса 59, 60 серия: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Проблема женщин, которым стукнул тридцатник, довольно ясна и понятна, они стремятся выскочить замуж. Вот и здесь данная проблема касается девушки-героини телесериала «Василиса». Василиса Кузнецова работает на благо людей в компании «ЖКХ». Основным заданием Василисы считается работа со своими клиентами, так что общения ей в целом хватает. Клиенты, а также ее коллеги полюбили Васю за ее приятную внешность, а также замечательный характер. Живет Василиса вдали от родителей и совершенно готова уже к тому, чтобы создать собственную семью. К тому же у Кузнецовой имеется на примете один коллега, с которым у нее достаточно благоприятные отношения. Девушка почти уверена в том, что Константин в День ее рождения сможет ее осчастливить своим предложением и все поменяется к лучшему. Однако, все произошло вовсе не так. День рождения Васи начался совсем уж не празднично. Ее мать увлечена замужеством младшей сестры, предлагая перенести чествование Дня рождения на более поздний срок, коллеги все ждут нового работника. Помимо этого, наибольшее всего разочаровывает Константина, который из-за влюбленности Василисы пошел вверх по карьерной лестнице и перевелся в район. А на место Константина приходит его старый друг Иван, для того чтобы занять место технического директора по рекомендации своего друга.

Василиса 59, 60 серия: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс. Последняя новость о свадьбе окончательно шокирует Василису. Поскольку девушка вынуждена подарить на свадьбу своей сестры собственную квартиру, чтобы самой переехать и ютиться у родителей. Мать это аргументирует таким образом: мол, Василисе пока что не надо отдельная квартира, поскольку она не имеет семьи. Этот ком разочарований заставляет девушку предпринимать усилия, и через некоторое время она заявляет всем, что также выходит замуж. Василисе приходится решать одну небольшую сложность — быстро найти себе жениха.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8137-vasilisa-59-60-seriya-data-vyhoda-17022017-smotret-onlayn-anons.html