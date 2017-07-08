Вашингтон передумал свергать Асада под давлением реальности, — СМИ США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду заявил, что США готовы к созданию «совместных механизмов» с Россией для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, сообщает The Daily Beast.

«После череды приводящих в смятение сдвигов в политике» в отношении Сирии источники из администрации президента и конгресса США рассказали, что команда Трампа переходит к началу новой стратегии в Сирии, которая заключается в сохранении власти Асада, согласии на создание «безопасных зон», предложенных Москвой и её союзниками, а также присутствии российских войск в Сирии, которые будут патрулировать некоторые части страны.

Некоторые наблюдатели давно подозревали, что такая стратегия Трампа скоро «всплывёт», несмотря на заявления президента о том, что Асад не может быть во главе своего народа.

Высокопоставленные советники Трампа, начиная с Джареда Кушнера и заканчивая бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, «подталкивали» Трампа к более «тесному сотрудничеству» с Россией в Сирии.

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Как отмечает The Daily Beast, цель этой формирующейся стратегии — нанести ИГИЛ* «долговременное поражение».

США, к своему несчастью, на примере Ирака убедились, что, если не защищать территории, освобождённые от боевиков, они вернутся.

Осложняет ситуацию сближение поддерживаемых США и Россией группировок на территории, занятой многочисленными соединениями.

По словам одного высокопоставленного чиновника, сотрудничество с Россией с целью гарантировать, что столкновения не произойдут или, по крайней мере, не перерастут в конфликт между великими державами, является исключительно «признанием реальности», пишет The Daily Beast.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США не собираются отдавать Асаду территорию, освобождённую от ИГИЛ, но и не будут контролировать эти территории или содействовать укреплению режима прекращения огня.

В районах, занятых силами, близкими к США, эта работа достанется американским союзникам, например — Демократическим силам Сирии.

Но на подконтрольных Асаду территориях некоторый объём этой работы достанется российским военным, как это случилось в Алеппо.

Как отмечает американское издание, ожидается, что план Тиллерсона будет обсуждаться на встрече Трампа с Путиным в пятницу.

Уничтожить ИГИЛ и убедить Россию посодействовать в укреплении «хрупкой постигиловской стабильности» — это насущные и животрепещущие проблемы.

Заявляет ли администрация Трампа об этом во всеуслышание или нет, на данный момент «она готова согласиться» на то, чтобы Асад остался у власти.

Есть и другой аспект формирующейся стратегии США в Сирии, который представляет собой «долгосрочную авантюру», — отделение России от Ирана.

Никто в администрации Трампа не верит в то, что в короткий срок можно разлучить двух серьёзных союзников Асада. Но высокопоставленный американский чиновник отмечает, что позиция США, которая заключается в отказе возвращать Асаду бывшие территории ИГИЛ, близка к позиции России, но не Ирана.

Иран требует, чтобы Асад правил всей Сирией, тогда как Кремль считает это «нереалистичным».

Как пишет The Daily Beast, назревает большой вопрос к новой американской стратегии, на который не даст ответа встреча Путина и Трампа: «Как поколения сирийцев будут смотреть на Америку, которая смирилась с Асадом во имя победы над ИГИЛ?»

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