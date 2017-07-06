Вам за державу не обидно? Мне – да, а вам?

Простейший анализ нынешнего состояния экономики Украины подтверждает сформулированный нами ранее вывод — время, прошедшее с февральских событий 2014 г. ничего кроме безработицы, краха банковских систем, постоянного злоупотребления доверием и лжи, коррупции и презрения к собственной, рекламируемой демократии. Особенно, когда речь заходит о серьезных наших надеждах на экономические улучшения и перспективы в так называемой «Объединенной Европе», которые мы никогда не получим.

Расчет, так называемых радикалов, на то, что Украина вступит в «Европейский клуб» и войдёт на равных в семью «демократических государств», не только окончательно провалился, ему никогда и не суждено было сбыться, т.к. этого для нас, для народов Украины, никто никогда и не предусматривал, не планировал.

Планировалась совершенно другая участь — Украина с потерей экономического суверенитета, должна полностью утратить свой политический суверенитет, перейти под иностранное управление. Предусматривался хаос в экономике, уничтожение еще кое-как работающих предприятий, заполнение нашего рынка неликвидами с Евроскладов, кредитование государства для порабощения страны, превращения её в вечного должника, в банкрота, с тем, чтобы и мысли ни у кого не возникало о каком-либо нашем самостоятельном пути. Сегодня в органах власти, начиная от депутатов и заканчивая руководством департаментов в органах исполнительной власти, фактически никто не работает на созидание государства. Одни перестали работать потому, что им перестали платить за серьёзное рассмотрение предлагаемых законов, и они заняты другой задачей – как отбить выложенные за депутатский мандат средства и как ещё заработать – на будущее. Им абсолютно ясно, что они временщики и этого времени с каждым прошедшим днём остаётся всё меньше и меньше для решения собственных задач! А интересы государства? А где это, то самое государство, об интересах которого так торжественно клялся трудиться не покладая рук. Похоже на другой фактор – не прикладая рук.

Многие вообще не имеет даже представления о том, в чем состоят их обязанности и задачи, не могут и не знают, какие управленческие решения от них ожидают! Да и кому всё это нужно?

На эти проблемы накладывается, практически саботаж, блокировка работы так называемыми «евроволонтерами», которые, по сути, современные Шуры Балагановы, получившие от «шефа» приличные деньги, но смотрят в чей карман ещё залезть, чтобы ещё чем-то «поживиться»! Ну а как же! Рядом, без присмотра, кошелёк государства, её бюджет, за которым и контроль-то нулевой, особенно при столь желаемой совместной кооперации по его дерибану!

Это они, с дипломами разных Оксфордов и Гарвардов, с прическами и маникюром за тысячу долларов, в интимных позах в интернете, оказавшиеся никому не нужными на западе (там таких полным-полно) и прососавшиеся правдой и неправдой в исполнительные органы Украины для выполнения заказов англосаксонских радетелей, типа Ротшильда или Сороса, (хрен редьки не слаще), заняты решением основной задачи — уничтожением Украинского будущего.

Показательные примеры премьера министра, с «казацкой» фамилией Гройсман, с кликухой «Мажор», достаточно ясно указывают, в одном случаи на затягивание финансовой удавки МВФ на шее Украины, а в другом — на уничтожение всего, что может ещё производить хоть что-либо, но не входит в сферу интересов англосаксонов.

И Вы, о господи, украинские патриоты, называете это путь Украины в светлое будущее, жизнью «по новому», благополучное, блистательное будущее наших граждан, особенно пенсионеров? Да сегодня, принимая десятки тысяч беженцев из мусульманских стран, а среди них, о чем уже неоднократно писала и сама западноевропейская пресса, будущих разрушителей ваших стран, попросту – террористов, вы готовите гибель собственной цивилизации.

Так и хочется задать вопрос на свой лад: Господа, вы хоть понимаете, что вы творите?

Я уже писал, что сегодня самое насущное для нас и делаю на этом ударение – это привести в порядок собственные мозги!

А то, как в фильме «Белое солнце пустыни» — Была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет — контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдуллой мир!

Отдавая на откуп, без всякого контроля, право на регулирование пропуска на границах, мы теряем даже то минимальное право сделать замечание о необходимости таможенного контроля! Попросту, ситуация такова, что к власти пришли те, кто вчера обвинял своих оппонентов в контрабанде и получении необоснованных денежных вознаграждений, а сегодня сами решают вопрос в получении мзды за проезд через границу и не предлагает, а получает свое депутатское содержание, шантажируя при этом общественность, указывая на свою исключительность.

Как здесь не вспомнить слова — Я мзду не беру. Мне за державу обидно.

Так, где же наш Верещагин?

При этом набрала силу блокада проезда на Крымскую территорию наших фур с нашими товарами, т.к. объявленная цель – уморить голодом крымчан! Вы, вообще, в своём уме, вы понимаете, что творите? Вы хотите этими средствами убеждать людей повернуться лицом к Украине? Да они, наоборот, повернутся в другую, в противоположную сторону, т.к. с другой, с противоположной стороны им доставят товары, причём по повышенным ценам, обвиняя при этом нашу сторону за блокаду! Опомнитесь! Пропускайте товары, по минимальным ценам, с тем, чтобы наглядно показывать, что у нас лучше, дешевле и всё есть! Это и будет наглядная агитация, а не то дерьмо, что вы затеяли!

А так называемый «демократ» Р. Чубаров в прессе ставит вопрос о поддержке инициатив Президента, утверждая, что блокада им поддерживается!Но конечно не за просто так, а за внесение в Конституцию о создании Крымско-татарской автономной республикой, якобы, как неотъемлемая часть Украины, И к чему это приведет ? К Турецким берегам ?

http://news.liga.net/news/politics/14675036-chubarov_poprosil_uskorit_sozdanie_krymskotatarskoy_avtonomii.htm

Но ведь это чистой воды словоблудие, фразеология, трёп, вот, что это такое. Да за такое поведение и поступки нужно привлекать к ответственности за нанесение ущерба имиджу Украины, той Украины, об интересах которой, на словах, и пекутся! А чем конкретно наша власть, какой распиской, каким актом на эту самодеятельность уполномочила людей, с которых и ответственности, по сути, не спросишь!

Вам за державу не обидно? А мне обидно! Обидно за непоследовательность и примитивизм мышления и поступков!

После таких метаморфоз, так и хочется в очередной раз сказать — «минуй нас пуще всех печалей и Европейский гнев и Европейская любовь».

Уже очевидно, что, не осознавая реальности проблем для страны и народа от так называемого «пути в Европу», руководство Украины продолжает направлять страну в ту черную дыру, выхода из которой нет и на многие десятилетия — не будет!

Хочу ещё раз напомнить, о чём не раз говорил, что одним из основных принципов демократии, является постулат, что твои права и свобода, заканчиваются там, где начинаются права и свобода других людей. А наше неотъемлемое право быть хозяином своего дома, своей земли, на которой веками живем и это земли от Сахалина, через Владивосток до Бреста и Чопа с Ужгородом.

Не следует смешивать политику той или иной власти с реальными славянскими интересами, с НАРОДОМ!

Наш Народ имеет приоритетные права использовать на собственное благо богатства наших земель, наши люди и предприятия, а не олигархи и предприятия из США и ЕС, которые рвутся к богатствам недр, как Украины, так и России с Белоруссией.

Украина сегодня находится на развилке цивилизационного пути, когда следует сделать обдуманный, взвешенный выбор – каков эффективность возможности стать ассоциированным членом ЕС и каковы наши реальные потери при этом? Народная пословица гласит: Ласковое теля двух маток сосет! Другими словами, добрые отношения вознаграждаются! Так зачем же нам превращаться в оголтелого критика всего и вся без смысла и перспектив? Наше неотъемлемое право, право народа, распоряжаться собственными ресурсами! А какая польза от того пути, который мы, как бы, выбрали?! Где мы, в результате, окажемся, на каких задворках?

Сегодня важнейшей задачей является доведение до сознания людей, освещение реального, без прикрас и несбыточных ожиданий, бедственного положение Украины, содействие росту сознания народа и его отвлечение от телевизора, как зомби ящика, который приводит к мутации народа Украины.

В заключение приведу стихотворение, автором которого, как уже выяснилось, является Лашутин Эдуард Иванович, человек любящий, и уважающий нашу страну и народ. Стихотворение не без юмора и с обидой за всех нас.

Рідна мати моя, Україно!

Из леса он вышел, и быстро присел,

В глазах у него помутилось,

Европа – услышал, совсем охренел,

Упал, сердце громко забилось.

Напрасно старушка ждёт сына домой,

Ей скажут, она зарыдает,

Ведь сына позвали в Европу слугой,

И он там теперь пропадает.

Бежит, впопыхах, господам услужить,

Холуйское дело – простое,

Говно посливать и в сорите помыть,

А всё остальное – пустое.

И всё же старушка ждет сына домой,

И помнит тот день, как рожала,

Как он появился на месяц восьмой,

Дыханьем его согревала.

Как в церкви молилась, чтоб он не болел,

Пелёнки ночами меняла,

Молилась и ждала, чтоб он повзрослел,

Со школы встречать выбегала.

Мечтала старушка, как сын подрастёт,

Лампадка на стенке мерцала,

Не верилось ей, что в холуи пойдет,

Когда его в путь провожала!

И как на прощанье его обняла,

В дорогу его собирая,

Крестом осенила, иконку дала,

Украдкой слезу утирая.

Старушка домой не дождалась сынка,

Был занят он важной работой,

Панам, на потеху, плясал гопака,

А мать отпевали субботой.

Прокомментирую. Хотелось бы, чтобы наши дети помнили матерей, их заботы, чтобы матери не лили горькие слёза за будущее своих детей.

Добра и благополучия всем желаю.

С уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам!

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/19375/-