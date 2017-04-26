«Вали в свою Америку!» — на известного российского блогера напали в аэропорту Ставрополя (ФОТО, ВИДЕО)

26 апреля в аэропорту Ставрополя неизвестные молодые люди атаковали известного блогера и фотографа Илью Варламова.

Как сообщил сам пострадавший, его несколько раз ударили, облили зеленкой, закидали тортами. Также в ход шла мука.

«Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял, что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами.

Все, что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули: „Вали в свою Америку”, после чего убежали», — рассказал о не самой теплой встрече в Ставрополе сам Варламов.

По его словам, он уже написал заявление о нападении в полицию, правоохранители, в свою очередь, объявили в городе план «Перехват».

Читайте также: Ты обманул! — школьники требуют у Навального выплатить 10000 евро (ФОТО, ВИДЕО)