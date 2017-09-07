Украина 

В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО)

0 коментариев
В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО) | Русская весна

6 сентября, в зоне «АТО» погиб украинский военный из Запорожья Олег Цихерблок по кличке «Егерь».

Об этом сообщила жена погибшего, Наталья Семененко.

«Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж — Олег», — написала она на своей странице в соцсети.

Погибшему боевику было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и скончался от полученных травм. 

Известно, что он пошел на войну добровольцем, служил в ДУК ПС*

Читайте также: ШОК: В николаевском супермаркете нашли обгадившегося «всушника» (ФОТО)

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

 

В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504721567

Другие новости:

nhcs53_1469313605

В окрестностях Донецка вспыхнули бои, ВСУ открыли огонь по пригородам Горловки

0

Глава минфина Украины признался, что владеет офшорами

0
3vqaex_1471607763

Киев разрешил Западу испытывать лекарства на украинцах

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *