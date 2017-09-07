В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО)
6 сентября, в зоне «АТО» погиб украинский военный из Запорожья Олег Цихерблок по кличке «Егерь».
Об этом сообщила жена погибшего, Наталья Семененко.
«Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж — Олег», — написала она на своей странице в соцсети.
Погибшему боевику было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и скончался от полученных травм.
Известно, что он пошел на войну добровольцем, служил в ДУК ПС*
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация
По материалам: http://rusvesna.su/news/1504721567