В зоне «АТО» подорвался на растяжке украинский военный (ФОТО)

6 сентября, в зоне «АТО» погиб украинский военный из Запорожья Олег Цихерблок по кличке «Егерь».

Об этом сообщила жена погибшего, Наталья Семененко.

«Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж — Олег», — написала она на своей странице в соцсети.

Погибшему боевику было 42 года. Он подорвался на растяжке в Песках и скончался от полученных травм.

Известно, что он пошел на войну добровольцем, служил в ДУК ПС*

Читайте также: ШОК: В николаевском супермаркете нашли обгадившегося «всушника» (ФОТО)

* Запрещенная в РФ экстремистская организация