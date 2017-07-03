В западном Мосуле обнаружены десятки тел мирных жителей

Более 70 тел мирных жителей в понедельник, 3 июля, обнаружены в квартале Зинджили района Старый город в западном Мосуле. По данным иракского командования и местных медицинских служб, большую часть погибших составляют женщины и дети, которые, как предполагается, пытались покинуть зону боевых действий. Об этом ссобщает портал Iraqi News.

На прошлой неделе правительственные войска выбили террористов ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) из квартала западного Мосула, где находилась соборная мечеть «Ан-Нури». После этого, 29 июня, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о поражении группировки ДАИШ в Мосуле, так как именно в этой мечети ровно три года назад главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади возвестил о создании «халифата».

В настоящее время под контролем боевиков остаётся до трёх кварталов в исторической части Мосула. Ранее командующий Контртеррористическими силами ВС Ирака Абдул Гани аль-Ассади назвал приблизительную цифру продолжающих сопротивление террористов — от 200 до 300 человек.