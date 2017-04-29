В Забайкалье резко возросла площадь лесных пожаров
Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды
«На утро субботы, 29 апреля, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, ещё четыре пожара локализованы на площади 100 га», — заявили в пресс-службе.
28 марта в крае было зафиксировано четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и ещё три локализованных на 12 га.
Отмечается, что в ликвидации пожаров участвуют 434 человека, среди них 99 парашютистов-десантников, всего задействовано 96 единиц техники.
Ранее стало известно о введении режима ЧС на всей территории Сибирского федерального округа.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/v-zabaykale-rezko-vozrosla-ploshchad-lesnyh-pozharov