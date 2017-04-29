В Забайкалье резко возросла площадь лесных пожаров

Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды

«На утро субботы, 29 апреля, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, ещё четыре пожара локализованы на площади 100 га», — заявили в пресс-службе.

28 марта в крае было зафиксировано четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и ещё три локализованных на 12 га.

Отмечается, что в ликвидации пожаров участвуют 434 человека, среди них 99 парашютистов-десантников, всего задействовано 96 единиц техники.

Ранее стало известно о введении режима ЧС на всей территории Сибирского федерального округа.