Проишествия 

В Забайкалье резко возросла площадь лесных пожаров

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Пожары в Забайкалье. Фото: keyword-suggestions.com

Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась в шесть раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды

«На утро субботы, 29 апреля, в регионе действуют 15 лесных пожаров на площади 1,2 тыс. га, ещё четыре пожара локализованы на площади 100 га», — заявили в пресс-службе.

28 марта в крае было зафиксировано четыре действующих пожара общей площадью 207,5 га и ещё три локализованных на 12 га.

Отмечается, что в ликвидации пожаров участвуют 434 человека, среди них 99 парашютистов-десантников, всего задействовано 96 единиц техники.

Ранее стало известно о введении режима ЧС на всей территории Сибирского федерального округа.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/v-zabaykale-rezko-vozrosla-ploshchad-lesnyh-pozharov

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