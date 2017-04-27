В ходе операции против ИГ в афганском Нангархаре погибли двое военных США

Пентагон сообщает о гибели двух американских военнослужащих в ходе операции против боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) на востоке Афганистана, передает «Голос Америки».

Как заявил представитель Минобороны США Джефф Дэвис, инцидент произошел в среду ночью, 26 апреля, в ходе совместной с афганскими силами операции в провинции Нангархар. Дополнительные подробности не уточняются.

Ранее в этом месяце американский военный самолет сбросил крупнейшую в американском арсенале бомбу на комплекс бункеров ИГ в Нангархаре. Удар назвали частью кампании по уничтожению афганского филиала ДАИШ, напоминает американская новостная служба.

«Борьба против ИГИЛ важна для всего мира, однако, к сожалению, она не обходится без жертв», — заявил генерал Джон Николсон, командующий силами США и НАТО в Афганистане.