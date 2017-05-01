Украина 

В Херсоне произошла потасовка на первомайской демонстрации

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В Херсоне во время первомайской демонстрации, произошли столкновения между участниками акции и националистами из «Правого сектора»* и «Национального корпуса».

В первомайских акциях участвовали «Союз левых сил», Всеукраинский союз женщин «За будущее детей Украины». Они вышли на площади города с красными флагами и лентами, а также плакатами, среди которых были против гражданской войны.

Произошло несколько мелких стычек возле библиотеки в Парке Славы и возле Драмтеатра.

*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Метки по теме: 1 мая; новости Украины; потасовка в Херсоне; Украина; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/v-hersone-proizoshla-potasovka-na-pervomajskoj-demonstratsii/

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