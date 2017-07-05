Украина 

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+)

0 коментариев
В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП с участием полицейского на служебном авто. 

За рулем автомобиля находился полковник Александр Ахтямов, который занимает должность заместителя начальника — начальника организационно-методического отдела Следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По свидетельству очевидцев происшествия, полицейский в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом сам Ахтямов в больнице скорой и неотложной помощи, куда его доставили после аварии, утверждал, что алкоголь не пил.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Читайте также: Вот вам и «новая полиция»! Животные! — «атошников» избили в детском лагере (+ФОТО)

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499250647

Другие новости:

ik62x3_1489595523

ДНР и ЛНР обвинили Украину в нарушении Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом

0
ozthbx_1490179205

Типичная Украина: взрыв гранаты в квартире на Харьковщине, есть жертвы (+ФОТО, ВИДЕО)

0

«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 81

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *