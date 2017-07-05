В Харькове замначальника облполиции устроил пьяное ДТП (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В Харькове на проспекте Петра Григоренко произошло ДТП с участием полицейского на служебном авто.

За рулем автомобиля находился полковник Александр Ахтямов, который занимает должность заместителя начальника — начальника организационно-методического отдела Следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По свидетельству очевидцев происшествия, полицейский в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом сам Ахтямов в больнице скорой и неотложной помощи, куда его доставили после аварии, утверждал, что алкоголь не пил.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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