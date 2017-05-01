В Харькове задержали пожилого участника первомайской акции

В Харькове пожилого участника первомайской акции задержали за так называемый подзатыльник националисту. Радикалы и сторонники акции шли одним потоком.

В один момент украинский националист решил порвать плакат пенсионеру, тот слегка ударил его рукой. Мужчину тут же взяли под руки и «пригласили» в автобус.

Участники акции несли плакаты с призывами остановить гражданскую войну на Украине и с лозунгами против НАТО, а также с поздравлениями.

Метки по теме: 1 мая; задержали пенсионера; Националисты; новости Украина; первомайская акция; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/v-harkove-zaderzhali-pozhilogo-uchastnika-pervomajskoj-aktsii/