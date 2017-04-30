В Харькове полиция будет задерживать за георгиевские ленточки
Харьковская полиция во время майских праздников будет задерживать всех, кто возьмет с собой георгиевские ленточки.
Об этом заявили в управлении Нацполиции в Харьковской области.
Также запрещается использовать любую советскую символику.
«Использование во время проведения массовых мероприятий любых символов коммунистической эпохи, флага с символикой Советского Союза и прочее — все это является нарушением действующего законодательства», — заявил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493500238