Украина 

В Харькове полиция будет задерживать за георгиевские ленточки

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В Харькове полиция будет задерживать за георгиевские ленточки | Русская весна

Харьковская полиция во время майских праздников будет задерживать всех, кто возьмет с собой георгиевские ленточки.

Об этом заявили в управлении Нацполиции в Харьковской области.

Также запрещается использовать любую советскую символику.

«Использование во время проведения массовых мероприятий любых символов коммунистической эпохи, флага с символикой Советского Союза и прочее — все это является нарушением действующего законодательства», — заявил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493500238

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