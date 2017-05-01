Украина 

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО)

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В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове демонстрантов, вышедших на первомайскую демонстрацию, полиция охраняла с собаками — происходящее было больше похоже на конвой.

В адрес демонстрантов звучали националистические возгласы в духе «Чемодан, вокзал, Россия».

«На митинге, который перерос в шествие, звучали антинатовские лозунги, а также призывы «остановить гражданскую войну» и «кровавую АТО», — сообщают очевидцы с места событий.

Позднее поступило сообщение, что проукраинские «активисты» заблокировали проход к монументу, у которого участники шествия собирались возложить цветы. Их пропустили только под украинскими флагами.

Одного из участников шествия задержала местная полиция. Он попытался защититься от «патриота», который порвал его плакат.

Подобное нападение на первомайское шествие произошло сегодня и в Виннице.

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Как сообщала «Русская Весна», первомайское шествие прошло сегодня и в Киеве.

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Харькове первомайскую демонстрацию охраняли с собаками, что не помешало нападению неонацистов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493638485

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