В воздухе впервые испытали российский «летающий радар»

Радиотехнический комплекс «Премьер» перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 впервые испытан в полете, сообщил ТАСС генеральный конструктор РФ по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования, генеральный директор концерна «Вега» Владимир Верба.

«Сегодня после длительной стоянки в рамках подготовки к предварительным испытаниям состоялся полет самолета-лаборатории А-100ЛЛ. Особенностью сегодняшнего полета стало первое включение аппаратуры радиотехнического комплекса „Премьер“ в реальной воздушной обстановке в условиях выполнения полета самолетом А-100ЛЛ», — сказал собеседник агентства.

Владимир Верба подчеркнул, что первые воздушные испытания радиотехнического комплекса «Премьер» дали разработчикам уникальную возможность проверить работоспособность комплекса в реальных воздушных условиях. На земле такие условия смоделировать невозможно.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Ростех», самолеты А-100ЛЛ — это следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения. Они должны сменить подобные машины А-50 и А-50У.

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Пресс-служба «Ростех» также цитирует Владимира Вербу, который сообщил, что новейшее радиолокационное и разведывательное оборудование в перспективе будет перенесено на модернизированный Ил-76 МД-90А. На базе этой машины и будут выпускаться серийные образцы «Премьера».