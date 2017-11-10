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В ВКС РФ поступила первая партия новейших вертолетов Ми-28УБ

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В ВКС РФ поступила первая партия новейших вертолетов Ми-28УБ | Русская весна

В Воздушно-космических силах (ВКС) РФ приняли первую партию новейших вертолетов Ми-28УБ, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Специалисты Воздушно-космических сил завершили прием первой партии новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону. Представители инженерно-авиационной службы и летный состав провели контрольные проверки работы техники в различных режимах на земле и в воздухе», — говорится в сообщении.

В ближайшее время пара вертолетов будет перебазирована в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510258029

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